كواليس سياسية تتحدث عن عودة الحريري.. فماذا عن العلاقة مع حزب الله؟

على رغم النفي المتكرر لـ "تيار المستقبل" لاحتمال عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، او العودة قريبا عن قرار تعليق العمل السياسي، الا ان الساحة السياسية تضج بالاخبار التي تشي بالعكس، معطوفة على الواقع النيابي للطائفة السنيّة خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وتوزّع النواب السنة على عدة جبهات ومحاور.

ويشير احد المرجعيات السياسية "ان الحريري لا يزال قادرا على المساهمة في المسار السياسي العام في لبنان بالرغم من انكفائه عن الحياة السياسية منذ عدة اشهر وعدم خروجه الى الاعلام بشكل شبه نهائي".

وتجزم المرجعية السياسية "بأن الحريري لا يزال يفكر بطريقة العودة الى الساحة السياسة اللبنانية ويحاول تنظيم علاقة تياره مع مختلف القوى والاحزاب والشخصيات اللبنانية".

واعتبرت المرجعية السياسية "ان تخفيف بعض المقربين من الحريري لهجتهم ضد حزب الله بالتوازي مع التسوية الحدودية، مؤشر على امكان حصول تطور داخلي ينتظر نضوج تسويات خارجية سيكون لها الكلمة الفصل في المسار السياسي في لبنان".