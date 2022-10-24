Advertisement

لبنان

كواليس سياسية تتحدث عن عودة الحريري.. فماذا عن العلاقة مع حزب الله؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-10-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1003465-638021983424600160.jpg
Doc-P-1003465-638021983424600160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على رغم النفي المتكرر لـ "تيار المستقبل" لاحتمال عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، او العودة قريبا عن قرار تعليق العمل السياسي، الا ان الساحة السياسية تضج بالاخبار التي تشي بالعكس، معطوفة على الواقع النيابي للطائفة السنيّة خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وتوزّع النواب السنة على عدة جبهات ومحاور.

ويشير احد المرجعيات السياسية "ان الحريري لا يزال قادرا على المساهمة في المسار السياسي العام في لبنان بالرغم من انكفائه عن الحياة السياسية منذ عدة اشهر وعدم خروجه الى الاعلام بشكل شبه نهائي".

 وتجزم المرجعية السياسية "بأن الحريري لا يزال يفكر بطريقة العودة الى الساحة السياسة اللبنانية ويحاول تنظيم علاقة تياره مع مختلف القوى والاحزاب والشخصيات اللبنانية".

واعتبرت المرجعية السياسية "ان تخفيف بعض المقربين من الحريري لهجتهم ضد حزب الله بالتوازي مع التسوية الحدودية، مؤشر على امكان حصول تطور داخلي ينتظر نضوج تسويات خارجية سيكون لها الكلمة الفصل في المسار السياسي في لبنان".

 

 

 

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:04 | 2022-10-24
07:30 | 2022-10-24
05:00 | 2022-10-24
06:12 | 2022-10-24
09:07 | 2022-10-24
08:47 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website