بحيرات ومستنقعات وقتيل: الشتوة الأولى أغرقت لبنان والأمطار عائدة في هذا الموعد

حوّلت الامطار الغزيرة التي تساقطت مساء أمس طرقات لبنان الى بحيرات ومستنقعات، وقد تسببت السيول بزحمة سير في العديد من المناطق.

وفي السياق، شهد الأوتوستراد الساحلي من بيروت باتجاه جونيه وبالعكس، زحمة سير خانقة بسبب تراكم مياه الأمطار، وبقي السير متوقفًا كليًا بسبب برك المياه التي سببتها الأمطار الغزيرة وحوادث السيارات في أكثر من مكان على المسرب الشرقي لأوتوستراد ضبية نهر الكلب.

وفرض هذا الواقع المؤسف على اللبنانيين البقاء في الطرقات، والسيارات مغمورة بالمياه، بينما أكد وزير الأشغال علي حمية أن الوزارة قامت بما عليها وأن السبب يعود الى تراكم النفايات وعدم قيام الشركة المسؤولة عن رفعها بواجباتها.

هذا وأدت السيول إلى جرف احدى السيارات، ما ادى الى تدهورها في الوادي في زوق مصبح. وذكرت المعلومات ان شخصين كانا داخل السيارة تم إنقاذهما، وبقي الوالد الذي فُقد، وهو ثمانيني ومقعد، الا انه عُثر عليه لاحقا جثة مطمورة بالأتربة.

فكيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ أوضح عبر صفحته على "فيسبوك" انه تساقطت امطار طوفانية بين لبنان ودمشق، فحلّت الكارثة بسبب حالة عدم استقرار عالية الفعالية (وليس منخفضاً جويّاً)، ادت الى تشكل الفيضانات بين ساحل لبنان ودمشق حيث ضربت العواصف البردية المدينة وضواحيها.

وتابع: "ارتفعت قيم الضغط الجوي فوق تركيا فتحوّلت الرياح الى شمالية وشمالية غربية، وتجمعت الكُتل الرطبة فوق سواحل فلسطين ولبنان ظهر أمس الاحد وبدأت تتشكل السحب الركامية فوق لبنان متأثرة بالهواء الدافئ فوق المياه الاقليمية والساحل ما ادى الى ارتفاع نسبة الرطوبة الى 100% فانهالت الامطار بين الساعة الثالثة والنصف ومنتصف الليل فوق لبنان لتغطي 90% من مساحته بينما وصلت نسبة العواصف الرعدية الى 97% بين لبنان ودمشق بحسب ما سجلها رادار الصواعق".

هذا وقد وصلت نسبة الهطولات بين ضبيه وجونية خلال 4 ساعات الى 29,5مم وهذا رقمٌ قياسي، الامر الذي سبب السيول والفيضانات وتشكل البحيرات، فغرقت السيارات واحتُجز المواطنون داخل سياراتهم، واستمر تساقط الامطار بشكل طوفاني ومتفرق حتى منتصف الليل، وتكون نسبة الهطولات على الخط الساحلي بين صور وطرابلس قد تراوحت بشكل متفاوت بين 18 و 45,7مم كان اكثرها في ضبيه وجونية وطرابلس وزغرتا وعكار".

وأضاف: "لم نكن امام منخفض جوّي، بل حالة عدم استقرار عالية الفعالية، وسوف تستمر الامطار المتفرقة اليوم الاثنين مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة حتى ظهر الأربعاء".

وأشار خنيصر إلى انه سوف يتأثر لبنان بحالة عدم استقرار ثانية بين بعد ظهر الاربعاء ولغاية يوم الخميس ليلاً، يتخللها هطولات متفرقة، تكون غزيرة احيانا مع عواصف رعدية.