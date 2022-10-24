بعد غرق الأوتوستراد أمس.. ماذا قال وزير الاشغال اليوم؟

كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر: فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل لا زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه،مع العلم أن ذلك ليس دورها مطلقا! وهي بدأت منذ شهر بتعزيل هذه المجاري، والوزارة لا زالت تناشد البلديات ومتعهدي رفع النفايات برفعها وأخذ دورها التكاملي مع فرق الوزارة.

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