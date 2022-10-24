بعد غرق الأوتوستراد أمس.. ماذا قال وزير الاشغال اليوم؟

فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل لا زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه،مع العلم أن ذلك ليس دورها مطلقا!
وهي بدأت منذ الشهر بتعزيل هذه المجاري،والوزارة لا زالت تناشد البلديات ومتعهدي رفع النفايات برفعها وأخذ دورها التكاملي مع فرق الوزارة pic.twitter.com/1MxgsRoTtX
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 24, 2022
فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل لا زالت ومنذ ليل أمس وحتى الآن ترفع النفايات التي أقفلت مجاري تصريف المياه،مع العلم أن ذلك ليس دورها مطلقا!
وهي بدأت منذ الشهر بتعزيل هذه المجاري،والوزارة لا زالت تناشد البلديات ومتعهدي رفع النفايات برفعها وأخذ دورها التكاملي مع فرق الوزارة pic.twitter.com/1MxgsRoTtX