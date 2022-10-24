هذا ما سيفعله "الوطني الحر" في جلسة "الرئاسة" اليوم

أكدت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"لبنان24" إن "نواب التيار الوطني الحر والتكتل سيلتزمون بالتصويت بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم"، مشيرة إلى أنّ "الأمورَ على حالها مع الحلفاء الذين قد يلتزمون أيضاً بتلك الورقة أو بأسلوبٍ آخر قد يختلف عن تلك الورقة ولكن من دون تسمية مُرشّح".

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