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لبنان

هذا ما سيفعله "الوطني الحر" في جلسة "الرئاسة" اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2022 | 02:45
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أكدت مصادر تكتل "لبنان القوي" لـ"لبنان24" إن "نواب التيار الوطني الحر والتكتل سيلتزمون بالتصويت بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم"، مشيرة إلى أنّ "الأمورَ على حالها مع الحلفاء الذين قد يلتزمون أيضاً بتلك الورقة أو بأسلوبٍ آخر قد يختلف عن تلك الورقة ولكن من دون تسمية مُرشّح". 
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واعتبرت المصادر أن أسلوبَ التحدّي الذي يمارسه الآخرون لن يؤدي إلى نتيجة، مشيرة إلى أن "هناك تمسكاً بالوصول إلى رئيس وتجنب الفراغ ولكن ضمن الأسس التوافقيّة المطلوبة"، وتابعت: "حُكماً، الأمرُ يرتبط بنقاشٍ بين الأطراف السياسية، وطالما أن هناك انفتاحاً من بعض الأطراف على الحوار، فإنّ ذلك يعني تقدماً إيجابياً، ولكن يجب الانتظار".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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