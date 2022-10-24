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لبنان

مُفاجأة دولار "صيرفة" اليوم.. إليكم ما سيحدث

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2022 | 03:15
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنه من المُتوقع أن يشهد سعر الدولار على منصة "صيرفة"، تراجعاً اليوم الإثنين إلى حدّ لا يقلّ عن 2000 ليرة لبنانية. 
ولفتت المصادر إلى أن "هذا التاريخ سيرتبطُ بالانحدار الذي شهده سعر الدولار في السوق الموازية، أمس الأحد، عقبَ إصدار مصرف لبنان تعميماً أعلن فيه بيع الدولار عبر صيرفة وسط التوقف عن شرائه".
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وأكدت المصادر أن المسار التنازلي لسعر دولار "صيرفة" سيبقى متواصلاً طالما استمرّ سعر الدولار في السوق الموازية بالتناقص.
وتوقعت مصادر متابعة أن يترافق ذلك مع تراجع أسعار المحروقات بدءًا من عصر اليوم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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