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لبنان

"القوات" تُلبّي برّي

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:45
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أشارت مصادر سياسية متابعة إلى أن حزب "القوات اللبنانية" قد لا يُبادر إلى مقاطعة أي دعوة لطاولة حوار يُقيمها رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الاستحقاق الرئاسي، موضحة أنّ "هناك إمكانية لأن تلبي "القوات" هذه الدعوة ولكن مع تمسكها بشرطها المتمثل بطرح اسم النائب ميشال معوّض للرئاسة".
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واعتبرت المصادر أن تلاقي "القوات" مع "التيار الوطني الحر" على طاولة الحوار لا يُمكن وصفه بـ"تقاربٍ" بين الطرفين في الملف الرئاسي، وتابعت: "رغم ذلك، فإن جلوس الأطراف السياسية في مكان واحدٍ للتشاور بشأن الرئاسة هو أمرٌ إيجابي ويُمهد لتسوية لاحقة ينتظرها الجميع لمعرفة معالمها".
 
 

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