الكوليرا في المدارس.. هذا ما دعت إليه لجان الاهل

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دعت رئيسة اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل في بيان، "لجان الاهل حفاظاً على سلامة الطلاب الى ضرورة التأكد من إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتأكد من خلو مصادر المياه في المدارس من الكوليرا، كما دعت الى نشر التوعية بين الاهالي، لمعرفة كيفية التعاطي مع الوباء في حال اصابة اي فرد من العائلة، وعدم ارسال الاطفال الى المدارس في حال الشك بأحد العوارض".وشددت الطويل على "أن المدارس هي بيئة حاضنة وتسرع في عملية انتشار الوباء في المجتمع، وأكدت ضرورة الرقابة في المدارس من قبل جميع المعنيين لأن الوضع التربوي لا يحتمل اي تعطيل" .