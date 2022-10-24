Advertisement

لبنان

وزارات الدولة محرومة من مادة اساسية وهذا ما يفعله الموظفون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-10-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1003495-638022030651142337.jpg
Doc-P-1003495-638022030651142337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لليوم العاشر على التوالي لا تزال المياه مقطوعة عن احدى الوزارات السيادية الاساسية في وسط بيروت.

ورغم العديد من المراجعات لمصلحة مياه بيروت، فان ايا من المسؤولين فيها لم يبادر الى التحرك، لتزويد المنطقة المحيطة التي تتغذى منها  الوزارة بالمياه ، علما ان ايا من المؤسسات القادرة على تزويد الوزارة بالمياه تمتنع الى الان عن  مد الوزارة بكميات ولو محدودة من المياه بحجة ان خراطيم صهاريجها لا تصل الى الخزانات .

ويتعذر على الوزارة السيادية شراء المياه من جهات خاصة بسبب العجز عن صرف كلفتها بسبب "تعقيدات" قانون الشراء العام.

هذا الواقع انسحب ايضا على العديد من الوزارات التي يلجأ موظفوها الى المطاعم والمقاهي المجاورة "لقضاء حاجتهم".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:04 | 2022-10-24
07:30 | 2022-10-24
05:00 | 2022-10-24
06:12 | 2022-10-24
09:07 | 2022-10-24
08:47 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website