لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية لرئيس الحكومة.. ومكتبه ينفي توقيعه مرسوم التجنيس



Advertisement وردا على سؤال عن وجود مشاورات فرنسية سعودية لانتخاب رئيس للجمهورية قالت: "لدينا حوار مع المملكة العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة". أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية في السراي الحكومي اليوم ، إستهلها بلقاء سفيرة فرنسا آن غريو التي قالت بعد اللقاء:"استعرضنا خلال اللقاء اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود ،وتناولنا الأوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الملحة لتنفيذ الإصلاحات وضرورة السير قدما في وضع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.كما ناقشنا الاستحقاقات الدستورية المقبلة التي تؤمن حسن سير المؤسسات.وردا على سؤال عن وجود مشاورات فرنسية سعودية لانتخاب رئيس للجمهورية قالت: "لدينا حوار مع المملكة العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة".

سفير الاتحاد الأوروبي

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف الذي قال:" كان اللقاء ممتازا مع دولة الرئيس ميقاتي، وناقشنا المواضيع السياسية في لبنان والحاجة الملحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة الإطار التي تم التوقيع عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولي في نيسان الماضي. ومن المهم للبنان والاقتصاد اللبناني ان يحصل تقدم في هذا الملف،وتبقى هناك أسئلة ومواضيع مفتوحة للنقاش وهي مواضيع مهمة.

أضاف: وضعنا دولة الرئيس في أجواء برمجة تمويل الاتحاد الأوروبي للبنان للسنة المقبلة، ونحن ونحن الآن في مرحلة مناقشة أين يجب وضع المال.المبالغ المرصودة لا تزال هي نفسها مثل السنة الماضية، وهناك نية للقيام بتعديلات قليلة ولكن المرتكزات الاساسية لدعمنا لا تزال هي نفسها وهي الحماية الحماية الاجتماعية، التربية والصحة.

سفيرة سويسرا

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة.

وزير البيئة

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي أعلن بعد الاجتماع: "بحثنا في أمور الوزارة وفي بعض المشاكل البيئية، وأبلغت دولته أننا حصلنا على هبة من البنك الدولي تتعلق بمعالجة المكبات العشوائية، وهي بداية لمشروع كبير سيكون جزء منه بداية في الشمال والجنوب ثم ننطلق بعدها الى المناطق الأخرى. أطلعت دولة الرئيس على تفاصيل هذه الهبة اضافة الى تشكيل لجنة تضم المتخصصين والخبراء في طرابلس واستاذه الجامعات في المدينة للنظر بالقضايا البيئية للمدينة ومنها موضوع مكب النفايات وإعادة تأهيله، والمسلخ ومسألة الصرف الصحي الذي سيؤمن له خط خدمة مباشر.

وردا على سؤال عن دور الوزارة في مكافحة وباء الكوليرا قال: "دورنا واضح في منع تلوث مصادر المياه، ولكن الدور الأساسي هو لوزارة الطاقة والمياه ولمؤسسات المياه من ناحية إدارة المياه ومن ناحية الصرف الصحي بالتعاون مع البلديات ومجلس الإنماء والإعمار، ولهذا نشدد على إعادة تشغيل محطات الصرف الصحي في كل المناطق.

إجتماع الكهرباء

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمديرة العامة للنفط أورور فغالي.

وقال الوزير فياض بعد الإجتماع: "عقدنا لقاء مع دولة الرئيس للبحث في موضوع الحصول على الفيول من أجل زيادة ساعات التغذية، وللتمكن من إعطاء الكهرباء بسعر أرخص، أي بنصف سعر المولدات الخاصة، بحسب خطة الطوارىء التي كنا وضعناها. بحثنا أيضا في اجراء مناقصة عمومية تقوم بها مديرية النفط بالتعاون مع هيئة الشراء العام، وتدخل ضمن قانون الشراء العام الجديد لتأمين الفيول للأشهر الستة المقبلة على أن يتم التداول بإمكانية تمويلها مع الجهات المختصة مثل المصرف المركزي، حيث يتم تسديد ثمن الفيول بشكل مؤخر على فترة 5 او 6 أشهر تسمح لنا بجمع الأموال الجباية بالليرة اللبنانية وتحويلها الى الدولار بواسطة منصة صيرفة، فنتمكن بذلك من تسديد كلفة الفيول.ما بحثناه اليوم سنضعه موضع التنفيذ في أسرع وفت ممكن، ويجري العمل الأن على وضع دفتر الشروط للمناقصة.

اضاف: سنبحث في اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم باعطاء الأهمية القصوى لمعالجة ملف الكوليرا عبر تخصيص كل الإمكانات المحدودة لدينا لوصول الكهرباء الى محطات ضخ المياه اة معالجة المياه وهي عملية ضرورية للمحافظة على نوعية المياه لمنع تفشي الوباء، مع الطلب من مجلس الوزراء اعطاء الأولوية لهذا الأمر من خلال قرار استثنائي لتزويد المرافق الأساسية ومحطات المياه بالكهرباء.

وردا على سؤال عن تمويل مصرف لبنان شراء الفيول قال: "سمعت من دولة الرئيس أن الموضوع مسهل، وسنطلع على تفاصيله في الايام المقبلة.

وعن قيمة المناقصة أوضح بأن القيمة تتراوح حسب سعر الفيول بين 100 و150 مليون دولار شهريا لتأمين بين 8 و10 ساعات تغذية.

وعن رفض بعض الأطراف رفع كلفة الكهرباء قال: "نحن نعمل لتذليل كل العقبات، وقرار رفع التعرفة سيسري بالتزامن مع زيادة التغذية.

وعن سؤال حول قطع الأمل من استجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن قال: لم نقطع الأمل من هذا الموضوع لأنه استراتيجي للبنان، فالعقود التي توصلنا إليها مع مصر والأردن، وعقود العبور مع سوريا هي عقود استراتيجية، فالبنى التحتية لنقل الغاز والكهرباء موجودة، وكلفة تشغيلها وامدادها، اضافة الى كلفة الغاز، هي أرخص ما يكون مقارنة بكلفة الفيول التقليدي. كما أن سعر الغاز العالمي الذي يصدر من مصر الى أوروبا هو اكثر بأضعاف مما هو متوفر لنا فمصلحتنا هي تأمين التمويل بأسرع وقت لتمويل مشروع الغاز الذي نعول عليه.

ولفت الى ان مشروع الطاقة المتجددة مفيد أيضا للبنان، وأن مشروع القانون هو منذ أشهر في مجلس النواب ونطلب اقراره لنتمكن الناس من الإستفادة منه لأنه يحرر سوق انتاج الطاقة المتجددة، هذا فصلا عن الرخص ال11 التي أعطيت لمن يودون تشغيل محطات الطاقة وننتظر من أصحاب الرخص الاتيان بالتمويل ليتمكنوا من العمل.

وختم: نحن نقوم بدورها كاملا لنقل لبنان من مرحلة الطوارىء في قطاع الطاقة والكهرباء الى المرحلة المستدامة.

جمعية مرعي للأعمال الخيرية

والتقى الرئيس ميقاتي، في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وفدا من جمعية مرعي للأعمال الخيرية ضم كلا من السيدين خليل مرعي ومرعي مرعي. وتم خلال اللقاء عرض للنشاطات الخيرية والاجتماعية ولمشاريع الأنارة التي تقوم بها الجمعية في طرابلس والمنطقة بالتنسيق مع الادارات الرسمية والهيئة العليا للإغاثة.

بيان

وصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الاتي:

يتم التداول عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوما يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص.

إن كل ما يقال في هذا الصدد مجرد اخبار لا اساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة،وموقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الاطار انه لن يوقّع اي مرسوم تجنيس.فاقتضى التوضيح.