عون منح القصيفي وسام الاستحقاق الفضي- ذا السعف

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقيب محرري الصحافة اللبنانية، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للصحفيين العرب جوزف القصيفي وسام الاستحقاق الفضي- ذا السعف، تقديرا لدوره النقابي والمهني على مدى عقود من الزمن.وشكر النقيب القصيفي الرئيس عون على بادرته، مهديا الوسام إلى كل الصحافيين والاعلاميين في لبنان الذين يعملون في ظروف صعبة على كل الصعد، مجددا امتنانه لرئيس الجمهورية، وتمنياته له بدوام الصحة والنشاط. كما حيا الزميلات والزملاء الإعلاميين الذين منحوا أوسمة تكريمية يستحقونها.