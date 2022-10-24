بعد غرق الطرق... حميه يعقد مؤتمراً صحافياً

يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا عند الساعة الأولى الا ربعا من بعد الظهر في الوزارة، يشرح فيه اسباب غرق الطرق بمياه الأمطار والسيول ومسؤولية الوزارة ومسؤولية الآخرين حول ذلك .

Advertisement