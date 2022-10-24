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لبنان

بعد غرق الطرق... حميه يعقد مؤتمراً صحافياً

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:21
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يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا عند الساعة الأولى الا ربعا من بعد الظهر في الوزارة، يشرح فيه اسباب غرق الطرق بمياه الأمطار والسيول  ومسؤولية الوزارة ومسؤولية الآخرين حول ذلك.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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