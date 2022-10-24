مداهمات واطلاق نار في بريتال.. هذا ما أعلنه الجيش

أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر تويتر أن قوة من الجيش تنفذ عملية دهم لمنازل مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات في بلدة بريتال وتوقف عددًا منهم. وقد تعرض عناصرها لإطلاق نار فردت على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة عدد من مطلقي النار.

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