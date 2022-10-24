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لبنان

مداهمات واطلاق نار في بريتال.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:56
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أعلنت قيادة الجيش في تغريدة عبر تويتر أن قوة من الجيش تنفذ عملية دهم لمنازل مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات في بلدة بريتال وتوقف عددًا منهم. وقد تعرض عناصرها لإطلاق نار فردت على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة عدد من مطلقي النار.
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