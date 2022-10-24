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لبنان

الحاج حسن: هناك سعي جدي للدفع باتجاه تشكيل الحكومة

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:05
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أكد عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "هناك سعيا جديا للدفع باتجاه تشكيل الحكومة مع وجود مطالب ومطالب مضادة وعدم اتفاق حتى الآن بين بعض الأطراف التي هي شريكة بتشكيل الحكومة نأمل أن نصل إلى نتيجة".
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كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته حفلاً لتخريج الجامعيين والطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية والذي فاق عددهم الـ500 مكرّم نظمته بلدية سحمر في الساحة العامة للبلدة، وقال :"أما في موضوع الرئاسة فلقد ثبت من خلال الجلسات التي عقدت لانتخاب الرئيس العتيد أن هناك انقساما وطنيا وسياسيا وفي المجلس النيابي مؤداه أنه من أجل انتخاب الرئيس يجب أن يحصل تفاهم وطني من خلال حوار يؤدي إلى التفاهم على هذا الشخص ليصار إلى تأمين نصاب الجلسة وعدد الأصوات اللازمة للانتخاب. البعض يرفض الحوار ولا يريده ونحن نقول لهذا البعض إذا كنت ترفض الحوار في هذا الشأن فهل يمكنك أن تخبرنا كيف يمكن أن نصل إلى اتفاق على شخص نستطيع أن نصوت له معاً ونؤمّن له نصاب هذه الجلسة؟ هذا رأينا ورأي حلفائنا وهناك دعوات لهذا هو الحوار ونأمل أن يستجاب لها لنخرج بنتيجة".

أضاف: "إننا لسنا في الإتجاه الخطأ. صحيح أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب أخطاء في السياسات في الإقتصاد والمالية وبسبب الفساد والنظام السياسي والإقتصادي وبسبب تداعيات الحرب في سوريا وتداعيات النزوح إلى لبنان وبسبب العقوبات والحصار الأميركي ولكن أولى مؤشرات إمكانية الخروج من هذه الأزمة هو أن لبنان فرض على أميركا وعلى إسرائيل إتفاقا يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والنفاق والمماطلة الأميركيين والعدوان الإسرائيلي، وذلك لسببين: وحدة الموقف الرسمي اللبناني الذي استجد في الفترة الأخيرة وتدخل المقاومة في موقفها والإلتفاف الشعبي حول المقاومة وقوة لبنان في هذه المقاومة".

أضاف الحاج حسن: "صحيح أن يومنا صعب وغدنا القريب صعب لكن غدنا المتوسط والبعيد نأمل أن لا يكون صعبا ونأمل ونعمل على أن يكون إن شاء الله مشرقا للأجيال القادمة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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