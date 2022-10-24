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لبنان

الدورة الانتخابية الاولى انتهت... كيف توزعت اصوات النواب؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:24
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انتهت الدورة الاولى من الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتوزعت أصوات النواب على الشكل التالي:
 
ورقة بيضاء:50
 
ميشال معوض:39
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عصام خليفة:10
 
لبنان الجديد: 13
 
ورقة ملغاة: 2
 
 
 
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