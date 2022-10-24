26
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدورة الانتخابية الاولى انتهت... كيف توزعت اصوات النواب؟
Lebanon 24
24-10-2022
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت الدورة الاولى من الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتوزعت أصوات النواب على الشكل التالي:
ورقة بيضاء:50
ميشال معوض:39
Advertisement
عصام خليفة:10
لبنان الجديد: 13
ورقة ملغاة: 2
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يسلم رئيس الجمهورية الصيغة التي تسلمها من هوكشتاين بملف الترسيم
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يسلم رئيس الجمهورية الصيغة التي تسلمها من هوكشتاين بملف الترسيم
24/10/2022 16:14:52
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل: ربما تكون الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الجمعة المُقبل لأن توقيع الترسيم سيكون يوم الخميس وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب
Lebanon 24
سامي الجميّل: ربما تكون الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الجمعة المُقبل لأن توقيع الترسيم سيكون يوم الخميس وفق ما ذكر رئيس مجلس النواب
24/10/2022 16:14:52
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال معوض: الحل البديل اليوم هو في جمع المعارضة ونحصل على اكثرية في مجلس النواب وهذا الأمر سيغير موازين القوى
Lebanon 24
ميشال معوض: الحل البديل اليوم هو في جمع المعارضة ونحصل على اكثرية في مجلس النواب وهذا الأمر سيغير موازين القوى
24/10/2022 16:14:52
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال معوض من مجلس النواب: اليوم تكرر سيناريو الاسبوع الماضي وانا من يرشحني نؤكد على ثبات موقفنا وعلى مبادئنا
Lebanon 24
ميشال معوض من مجلس النواب: اليوم تكرر سيناريو الاسبوع الماضي وانا من يرشحني نؤكد على ثبات موقفنا وعلى مبادئنا
24/10/2022 16:14:52
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب
رئيس الجمهورية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
13:26 | 2022-10-23
23/10/2022 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
12:05 | 2022-10-23
23/10/2022 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
11:58 | 2022-10-23
23/10/2022 11:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
14:00 | 2022-10-23
23/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
22:06 | 2022-10-23
23/10/2022 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:04 | 2022-10-24
لقاءات ديبلوماسية واجتماعات وزارية لرئيس الحكومة.. ومكتبه ينفي توقيعه مرسوم التجنيس
07:30 | 2022-10-24
إلى محبي كرة القدم.. كونوا على الموعد مع جديد "لبنان 24"
05:00 | 2022-10-24
تكرار تجربة الحدود البحرية.. الايجابية تتراكم؟
06:12 | 2022-10-24
انتخابات الرئاسة.. هل تريد "8 آذار" إيصال فرنجية إلى قصر بعبدا؟!
09:07 | 2022-10-24
"سالمونيلا" في الدجاج في أحد المطاعم بهذه المنطقة.. هكذا تم كشفها بعد حالات التسمم
08:47 | 2022-10-24
خبر ينتشر عن وقف العمل بسعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة... ما حقيقته؟
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
24/10/2022 16:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact