الدورة الانتخابية الاولى انتهت... كيف توزعت اصوات النواب؟

انتهت الدورة الاولى من الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتوزعت أصوات النواب على الشكل التالي:

ورقة بيضاء:50

ميشال معوض:39

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عصام خليفة:10

لبنان الجديد: 13

ورقة ملغاة: 2