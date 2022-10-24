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لبنان

المفتي قبلان بحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية تمتين العلاقة بين الدوليتن

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:42
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استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق الشقيق في لبنان السيد أمين النصراوي. وكانت مناسبة، تم في خلالها التشاور في الأوضاع العامة في البلاد وضرورة تمتين العلاقة بين الدولتين. 
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وشكر المفتي قبلان للجمهورية العراقية "دورها الرائد في مساعدة لبنان، وخاصة في ما تقدمه مؤخرا من فيول لتغذية الكهرباء".
المصدر: الوكالة الوطنية
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