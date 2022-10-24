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لبنان

كيف علّق النواب على فشل الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:53
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إنتهت جلسة مجلس النواب اليوم بعدم قدرة النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعقب انتهاء الجلسة الرابعة، أكد النائب جميل السيدلـ mtv أنه من وضع ورقة "العوض بسلامتكن"، موضحاً أنه "تبين ان اي استحقاق مصيري في لبنان يحتاج الى تدخل خارجي ليحصل".
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 وأضاف: "جميع القوى تنتظر تدخلا ً خارجياً لتعويم المنظومة الحالية للسنوات المقبلة".

أمّا النائب ميشال الدويهي فقال إن "الدعوة اليوم هي للبننة الاستحقاق وعدم الدخول في اي فراغ"، فيما كشف النائب وضاح صادق أنه صوت اليوم لميشال معوض، قائلاً: "هذا نتيجة تمايزي عن كتلة التغييريين".

من جهته، لفت النائب آلان عون إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يتم بتأمين حد ادنى من التوافق، مشيراً إلى أن "المطلوب أخذ العبر مما جرى اليوم والمطلوب الانتقال الى حوار جدي للاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية".
 
كما دعا عون لاستثمار الوقت بين الجلسات من أجل حوار جدي بين الكتل يؤدي إلى توافق على شخص رئيس الجمهورية.
 
أمّا المرشح النائب ميشال معوض فقال من مجلس النواب: "اليوم تكرر سيناريو الاسبوع الماضي وانا من يرشحني نؤكد على ثبات موقفنا وعلى مبادئنا".

وتوجه إلى حزب الله "للتأكيد ان منطقة التخوين الذي يمارس علينا لا يمكن أن يستمر لأنه ينخاض ضد اي شخص غير خاضع لسلطة حزب الله".

وشدد على أنه "حتى اليوم لم نستطع توحيد المعارضة، وهذا امر مشروع ولكن هل اليوم أمام أهمية وحساسية الوضع الحالي، هل المهم من يذهب نحو من او ان المهم توحيد المعارضة؟".
 

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