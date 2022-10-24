كيف علّق النواب على فشل الجلسة الرابعة لانتخاب الرئيس؟





وعقب انتهاء الجلسة الرابعة، أكد النائب جميل السيدلـ mtv أنه من وضع ورقة "العوض بسلامتكن"، موضحاً أنه "تبين ان اي استحقاق مصيري في لبنان يحتاج الى تدخل خارجي ليحصل".

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وأضاف: "جميع القوى تنتظر تدخلا ً خارجياً لتعويم المنظومة الحالية للسنوات المقبلة".



أمّا النائب ميشال الدويهي فقال إن "الدعوة اليوم هي للبننة الاستحقاق وعدم الدخول في اي فراغ"، فيما كشف النائب وضاح صادق أنه صوت اليوم لميشال معوض، قائلاً: "هذا نتيجة تمايزي عن كتلة التغييريين".



من جهته، لفت النائب آلان عون إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يتم بتأمين حد ادنى من التوافق، مشيراً إلى أن "المطلوب أخذ العبر مما جرى اليوم والمطلوب الانتقال الى حوار جدي للاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية". إنتهت جلسة مجلس النواب اليوم بعدم قدرة النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وعقب انتهاء الجلسة الرابعة، أكد النائب جميل السيدلـ mtv أنه من وضع ورقة "العوض بسلامتكن"، موضحاً أنه "تبين ان اي استحقاق مصيري في لبنان يحتاج الى تدخل خارجي ليحصل".وأضاف: "جميع القوى تنتظر تدخلا ً خارجياً لتعويم المنظومة الحالية للسنوات المقبلة".أمّا النائب ميشال الدويهي فقال إن "الدعوة اليوم هي للبننة الاستحقاق وعدم الدخول في اي فراغ"، فيما كشف النائب وضاح صادق أنه صوت اليوم لميشال معوض، قائلاً: "هذا نتيجة تمايزي عن كتلة التغييريين".من جهته، لفت النائب آلان عون إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية يتم بتأمين حد ادنى من التوافق، مشيراً إلى أن "المطلوب أخذ العبر مما جرى اليوم والمطلوب الانتقال الى حوار جدي للاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية".

كما دعا عون لاستثمار الوقت بين الجلسات من أجل حوار جدي بين الكتل يؤدي إلى توافق على شخص رئيس الجمهورية.