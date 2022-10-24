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لبنان

بين بري وبو صعب.. ماذا حصل داخل مجلس النواب؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 04:52
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مع انتهاء الجلسة الرّابعة لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية إثر فقدان النصاب، اليوم الإثنين، سعى رئيس مجلس النواب نبيه برّي لتحديد جلسة جديدة للانتخاب، داعياً المجلس النيابي للانعقاد يوم الخميس 27 تشرين الأول الجاري عند الساعة 11 صباحاً. إلا أنه بعد ثوانٍ قليلة تراجع برّي عن تلك الدعوة، مُعلناً أنه سيعود ويُحدد موعد الجلسة في وقتٍ لاحق.
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وهنا، فقد تبيّن أن قرار برّي بهذا الشأن جاء بعد تدخل مباشر مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي تبيّن أنه همسَ في أذن الأول لإبلاغه بشأن أمرٍ ما، ويُمكن أن يكون الكلام هنا قد ارتبط بزيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان يوم الخميس من أجل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي.
 
ولهذا، قد يكونُ قرّر برّي العدول عن دعوته بشأن جلسة الخميس إفساحاً للمجال أمام زيارة هوكشتاين، معلناً أنه سيُصدر قراراً بشأن الجلسة المقبلة في وقتٍ لاحق. 
بدوره، قال النائب عدنان طرابلسي بعد خروجه من القاعة العامة إنّ بري قد يُحدّد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس خلال الأسبوع المقبل. 
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