بعد تطيير نصاب الجلسة الرابعة.. هذا ما قاله ميشال معوض

أعلن النائب ميشال معوض بعد فقدان النصاب في الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية ان هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية.

وقال معوض: "المشهد تكرر اليوم ونحن نؤكد الثبات بالترشيح وبخطة الانقاذ وبخريطة طريق واضحة".

وتابع: "اتوجه الى حزب الله للتأكيد ان منطق التخوين الذي يمارس علينا لا يمكن أن يستمر لأنه ينخاض ضد اي شخص غير خاضع لسلطة حزب الله".

وأشار معوض إلى انه "حتى اليوم لم نستطع توحيد المعارضة وهذا امر مشروع ولكن اليوم أمام أهمية وحساسية الوضع الحالي هل المهم من يذهب نحو من او ان المهم توحيد المعارضة؟"