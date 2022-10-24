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لبنان

نائب "تغييريّ" صوّت لميشال معوّض... من هو؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:08
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قال النائب وضاح الصادق للـ"أم تي في" "صوتي كان اليوم لرئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، وأنا نائبٌ "تغييريّ" خارج تكتل التغييريين".
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