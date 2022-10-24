بيانٌ من هيئة إدارة السّير.. ما الذي أعلنته اليوم؟

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمَركبات، اليوم الإثنين، عن استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات، نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبُوع.

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ولفتت الهيئة إلى أنّ رخص السير سوف تُسلم نهاري الخميس والجمعة، معلنة أنّها ستستقبل وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع أيضاً، على أن تجرى الامتحانات المقررة في هذين اليومين، وأضافت: "أمّا بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإنّ الهيئة تفتح أبوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات".