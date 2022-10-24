Advertisement

لبنان

بيانٌ من هيئة إدارة السّير.. ما الذي أعلنته اليوم؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1003557-638022105780411208.jpg
Doc-P-1003557-638022105780411208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمَركبات، اليوم الإثنين، عن استقبال كافة معاملات التسجيل لدى كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات، نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبُوع. 
Advertisement

ولفتت الهيئة إلى أنّ رخص السير سوف تُسلم نهاري الخميس والجمعة، معلنة أنّها ستستقبل وتنجز كافة معاملات السوق نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع أيضاً، على أن تجرى الامتحانات المقررة في هذين اليومين، وأضافت: "أمّا بالنسبة للكشف الميكانيكي، فإنّ الهيئة تفتح أبوابها في الدكوانة نهاري الخميس والجمعة من هذا الاسبوع لإنجاز معاملات الكشف على كافة الآليات".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2022-10-24
12:17 | 2022-10-24
11:54 | 2022-10-24
11:17 | 2022-10-24
11:07 | 2022-10-24
11:02 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website