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لبنان

الطقس الخريفي المتقلّب مستمر.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:05
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية، وتتكاثف الغيوم خلال الليل مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا داخليا وجنوبا.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق مصر يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس خريفي متقلب نسبياً  خلال الايام المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع درجات حرارة دون معدلاتها.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل ، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية، وتتكاثف الغيوم خلال الليل مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا داخليا وجنوبا.

الأربعاء:  غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، تتكاثف الغيوم خلال النهار ويتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر وتشتد أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتساقط حبات من البرد.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ومن المتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية في الفترة الصباحية والمسائية.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 25 درجة، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,50 

- ساعة غروب الشمس:  17,55
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