قتيلٌ وعدد من الجرحى.. الجيش يشتبكُ مع مطلوبين في بلدة بقاعية!

نفذت قوة من الجيش، اليوم الإثنين، عملية أمنيّة في منطقة حورتعلا، حيُت تمت مداهمة منزل المطلوب "ع.م."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

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