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لبنان

قتيلٌ وعدد من الجرحى.. الجيش يشتبكُ مع مطلوبين في بلدة بقاعية!

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:16
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نفذت قوة من الجيش، اليوم الإثنين، عملية أمنيّة في منطقة حورتعلا، حيُت تمت مداهمة منزل المطلوب "ع.م."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
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وتخلّل المداهمة تبادلٌ لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المدعو "ع.م." نجل المطلوب "ع.م."، فيما أصيب إبنه الثاني "م.م." بجروح. كذلك، فقد أفيد عن إصابة أحد العسكريين بجروحٍ خطرة بسبب الاشتباكات. 
وتسود البلدة حالة من التوتر إثر المداهمة التي حصلت، في وقتٍ تنفذ قوة من الجيش انتشاراً واسعاً في مختلف شوارعها. 
 
 
 
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