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لبنان

"اذاعة لبنان" شريك اعلامي في مؤتمر"تمكين المرأة" في مدريد

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:15
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ينظم "الاتحاد من اجل المتوسط" المؤتمر الوزاري "من اجل تمكين المرأة" في مدريد في 26 الحالي و 27 منه، بمشاركة فاعليات وزارية وديبلوماسية واقتصادية على مستوى العالم، وسيكون للبنان مشاركة استثنائية اعلامية من خلال "اذاعة لبنان"، التي اختارها المؤتمر لتكون شريكة اعلامية في الحدث العالمي بمشاركة وزراء وديبلوماسيين وفاعليات.
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وعن اهمية انعقاد المؤتمر، تحدث الامين العام للاتحاد السفير ناصر كامل في مقابلة ضمن برنامج "معنا الاثنين احلى" عبر "اذاعة لبنان "مع الزميلة زينب زعيتر، واشار الى ان "الاجتماع يعقد في ظل ظروف استثنائية تواجه فيه المنطقة تحديات جمة على رأسها ظروف الاقتصاد العالمي جراء الحرب في اوكرانيا ووباء كورونا وقضية الاحتباس الحراري، حيث يبقى دور المرأة محوريا ورئيسيا في تحقيق مجتمعات متوازنة في كل هذه الظروف".
 
 
وأكد ان "المؤتمر هذا العام يرتكز على البعد الاقتصادي في ما يختص دور المرأة، حيث يجب أن تحظى  بمواقع مهمة في الفضاء السياسي، كما يرتكز المؤتمر ايضا على قضايا العنف ضد المرأة"، لافتا الى ان "الهدف من المؤتمر  وصول المنطقة الاورومتوسطية الى اعتماد المعايير الدولية في ما يتعلق بدور المرأة"، متحدثا عما "توصل اليه المجتمعون في المؤتمر السابق لجهة انشاء آلية مراجعة او رصد حكومية تهدف الى الرصد والمتابعة لتعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا". 
واذ تحدث عن اهمية الدور التشريعي، الا انه اكد انه "لا قيمة للتشريع من دون سياسات، وبالتالي الهدف هو تعديل الاطار التشريعي في بلدان المتوسط وطرح اطار قانوني، وتشجيع المرأة على الانخراط في مجالات العلوم".
وعن مشاركة "اذاعة لبنان" كشريك اعلامي في المؤتمر العالمي، قال:"اذاعة لبنان كانت ولا تزال شريكا دائما ومدققا في كل الانشطة الداعمة للمرأة وتمكينها، وشخصيا اشكر اهتمام اذاعة لبنان وأشيد بدور الادارة ومديرة البرامج السيدة ريتا نجيم الرومي التي ستشارك حضوريا في المؤتمر العالمي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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