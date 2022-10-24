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لبنان

الدفاع المدني يدخُل "وزارة".. ماذا يحصل في وسط بيروت؟ (صور)

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:31
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عمدت فرقة من الدفاع المدني، اليوم الإثنين، على تزويد وزارة المال بالمياه عبر إرسال صهريج مخصص لهذا الأمر.
 
ويأتي تحرّك الدفاع المدني عقب نشر "لبنان24" تقريراً عن انقطاع المياه في إحدى الوزارات السيادية، لليوم العاشر على التوالي.  
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وبحسب التقرير، فإنه على رغم العديد من المراجعات لمصلحة مياه بيروت، فان أيّاً من المسؤولين فيها لم يبادر الى التحرك، لتزويد المنطقة المحيطة التي تتغذى منها الوزارة بالمياه، علماً ان ايا من المؤسسات القادرة على تزويد الوزارة بالمياه امتنعت عن مدّ الوزارة بكميات ولو محدودة من المياه بحجة أن خراطيم صهاريجها لا تصل الى الخزانات.
 
ولفت التقرير إلى أنه "تعذر على الوزارة السيادية شراء المياه من جهات خاصة بسبب العجز عن صرف كلفتها بسبب تعقيدات قانون الشراء العام"، وأضاف: "هذا الواقع انسحب أيضاً على العديد من الوزارات التي يلجأ موظفوها الى المطاعم والمقاهي المجاورة لقضاء حاجتهم".
 
 
 
 
 
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