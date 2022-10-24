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لبنان

قرار هام لوزارة الصحة يتعلّق بمرضى الكوليرا

Lebanon 24
24-10-2022 | 05:56
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 أصدرت وزارة الصحة العامة قرار ا حمل الرقم ١/١.٤٧، وذلك لتنظيم آلية استقبال المرضى المشتبه في اصابتهم بوباء الكوليرا. 

وينص القرار على "تغطية نفقات علاج جميع المرضى اللبنانيين المصابين والمشتبه في اصابتهم بالكوليرا في المستشفيات الحكومية، سواء في غرف الطوارىء او عند دخول المستشفى، تغطية كاملة بنسبة ١٠٠٪؜ على نفقة وزارة الصحة العامة".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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