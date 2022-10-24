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لبنان

بعدما غرقت طرقات لبنان بمياه الأمطار... ماذا قال وزير الأشغال؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 06:26
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قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، "بدأنا بتنظيف مجاري الأنهر منذ شهر، وتحوّلت الوزارة إلى شركة لرفع النفايات وقبلنا بهذا الأمر لأنّ هذه الشركات لا تعمل وتواصلنا مع البلديات".
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وأضاف حميّة خلال مؤتمر صحفيّ: "تكرير المياه ليست من مهام وزارة الأشغال، وتدفّق المياه جرف معه النفايات، وعلى المواطن أن يُحاسب كلّ مسؤول وفق مسؤولياته".
 
 
وتابع: "هذه الشتوة "قطعت"، ولكن في المرّة المقبلة إذا لم تتحرّك شركات رفع النفايات وبعض البلديات سيتكرّر مشهد الأمس، وفي العواصف "ليس هناك يوم سبت أو أحد"، ونحن وزارة متضرّرة من أداء وزارات أخرى".
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