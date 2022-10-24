إلى محبي كرة القدم.. كونوا على الموعد مع جديد "لبنان 24"

بدءًا من اليوم، سيواكب "لبنان 24" كل التحضيرات القائمة على قدم وساق لإنطلاق مباريات كأس العالم في كرة القدم، التي ستقام في قطر، على أن يوافيكم بكل جديد هذه المباريات، تحليلا ونتائج وجوائز، على أمل أن يتمكن من نقل صورة واقعية من الملاعب أولًا بأول.

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ولهذه الغاية، افتتح "لبنان 24" بوابة خاصة تحمل اسم "كأس العالم 2022"، تزامناً مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة "مونديال قطر 2022" في 20 تشرين الثاني المقبل، بهدف تأمين تغطية خاصة لمنافسات البطولة، من أخبار ونتائج وتحليلات ومقاطع فيديو.

فإلى محبي كرة القدم كونوا على الموعد مع جديد "لبنان 24" من ملاعب دولة قطر.