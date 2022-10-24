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لبنان

وزير الثقافة افتتح فرعاً للكونسرفتوار الوطني في كفرقطرة

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:17
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افتتح وزير الثقافة محمد وسام المرتضى فرعا للكونسرفتوار في بلدة كفرقطرة-الشوف، ليخدم هذه البلدة وجوارها.

 
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وجرى حفل الافتتاح، بحضور الدكتورة هبة قواس رئيسة مجلس ادارة الكونسرفتوار الوطني، واعضاء مجلس الادارة امينة فواز ووليد مسلم وعبدو منذر ورئيسة بلدية كفرقطرة الين نصار واعضاء المجلس البلدي ونقيب الفنانين المحترفين جورج شلهوب وجهاد الاطرش وحشد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والبلدية.

 

وقال الوزير المرتضى: "كفرقطرة بلدة وادعة على كتف جبل، جمال طبيعتها وطيبة أهلها والعيش الواحد فيها ورقي رئيسة واعضاء مجلس بلديتها يرشح كله قطرات من شهد ومن وعد بأن بيدنا إن توحدنا ووعينا وبذلنا الجهد ان نصنع المستقبل الذي يليق بنا وبتضحيات شعبنا".

 

وختم:"مبروك لكفرقطرة وجوارها فرع جديد فيها للكونسرفاتوار الوطني".

المصدر: الوكالة الوطنية

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