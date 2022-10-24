دريان استقبل وفداً من المرجعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفداً من المرجعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية ضم: رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، والشيخ سامي عبد الخالق من دار طائفة الموحّدين الدروز، والشيخ الدكتور محمد حجازي من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والشيخ أمير رعد، و وسيم المغربل من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بالإضافة الى مديرة جمعيّة مركز دعم الأسرة، جمعيّة المبرّات الخيريّة سوزان شعيتو،و مدير العلاقات والإعلام في جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية خضر الآغا و عضو مركز أمان للأسرة أمينة اسكندراني.

وتم التداول مع المفتي دريان في سبل التعاون ضمن مجال شؤون الأسرة في ظل الواقع الأليم الذي يواجهه المجتمع اللبناني بعامةً والأسرة اللبنانية بخاصة.