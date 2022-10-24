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لبنان

دريان استقبل وفداً من المرجعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:35
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفداً من المرجعيات والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية ضم: رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، والشيخ سامي عبد الخالق من دار طائفة الموحّدين الدروز، والشيخ الدكتور محمد حجازي من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والشيخ أمير رعد، و وسيم المغربل من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بالإضافة الى مديرة جمعيّة مركز دعم الأسرة، جمعيّة المبرّات الخيريّة سوزان شعيتو،و مدير العلاقات والإعلام في جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية  خضر الآغا و عضو مركز أمان للأسرة أمينة اسكندراني.

 

وتم التداول مع المفتي دريان في سبل التعاون ضمن مجال شؤون الأسرة في ظل الواقع الأليم الذي يواجهه المجتمع اللبناني بعامةً والأسرة اللبنانية بخاصة.

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المصدر: الوكالة الوطنية
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