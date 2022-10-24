وفد لبنانيّ إلى سوريا الأربعاء... من يضمّ؟

كلّف رئيس الجمهوريّة ميشال عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين.

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ويضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي.

وكان عون استقبل سفير الجمهورية الفدرالية البرازيلية في لبنان السفير هيرمانو تيليس ريبيرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان مع بدايه الشهر المقبل.

كما استقبل السفير الروسي ألكسندر روداكوف الذي أكد من قصر بعبدا استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وترحيب موسكو بترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية.

في سياق آخر، منح عون الدفاع المدني وسام الاستحقاق الفضي ذو السعف محييا تضحيات رجاله في عملهم الانقاذي والاغاثي والإنساني.