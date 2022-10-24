أحكام وقرارات للعسكرية بجرائم التعامل مع العدو

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج، سلسلة أحكام وقرارات تتعلق بملفات التعامل مع العدو الإسرائيلي ومعاملة عناصر أمنية بالشدة والعنف خلال تأديتهم لوظيفتهم.

Advertisement

وصدر الحكم الأول في حق الفلسطينيين مصطفى.م و سعد.ص لإقدامهما على معاملة عناصر سجن النبطية بالعنف والشدة وتحقيرهم وتهديدهم أثناء القيام بالوظيفة، وتحطيم أبواب السجن وإحراق الفرش، وقضى الحكم بإنزال عقوبة السجن في حقهما مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 700 ألف ليرة لبنانية لكل منهما.

وأرجأت المحكمة متابعة محاكمة لينا.ب( لبنانية) الى 4/12/2022، وذلك لإقدامها على إجراء اتصال غير مشروع مع أحد المقيمين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أرجأت محاكمة كل من براق.ج و بسام.م( لبنانيان) الى 2/11/2022، لإقدام الأول على شراء مسدس حربي من المدعو نمر( مجهول باقي الهوية)، وإقدام الثاني على الإتجار بالأسلحة.