Advertisement

لبنان

أحكام وقرارات للعسكرية بجرائم التعامل مع العدو

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1003624-638022199597340257.jpg
Doc-P-1003624-638022199597340257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج، سلسلة أحكام وقرارات تتعلق بملفات التعامل مع العدو الإسرائيلي ومعاملة عناصر أمنية بالشدة والعنف خلال تأديتهم لوظيفتهم.

 
Advertisement

وصدر الحكم الأول في حق الفلسطينيين مصطفى.م و سعد.ص لإقدامهما على معاملة عناصر سجن النبطية بالعنف والشدة وتحقيرهم وتهديدهم أثناء القيام بالوظيفة، وتحطيم أبواب السجن وإحراق الفرش، وقضى الحكم بإنزال عقوبة السجن في حقهما مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية 700 ألف ليرة لبنانية لكل منهما.

 

وأرجأت المحكمة متابعة محاكمة لينا.ب( لبنانية) الى 4/12/2022، وذلك لإقدامها على إجراء اتصال غير مشروع مع أحد المقيمين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

كما أرجأت محاكمة كل من براق.ج و بسام.م( لبنانيان) الى 2/11/2022، لإقدام الأول على شراء مسدس حربي من المدعو نمر( مجهول باقي الهوية)، وإقدام الثاني على الإتجار بالأسلحة.

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2022-10-24
12:17 | 2022-10-24
11:54 | 2022-10-24
11:17 | 2022-10-24
11:07 | 2022-10-24
11:02 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website