هل يتمثّل "حزب الله" في لقاء الناقورة؟

أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ لا صحة لكل ما يُشاع حول تمثيل "حزب الله" في لقاء الناقورة المرتقب، و"الحزب" لن يكون ممثلا لا مباشرة ولا غير مباشرة في اللقاء".

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