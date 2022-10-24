Advertisement

لبنان

هل يتمثّل "حزب الله" في لقاء الناقورة؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1003625-638022203489531592.jpg
Doc-P-1003625-638022203489531592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ لا صحة لكل ما يُشاع حول تمثيل "حزب الله" في لقاء الناقورة المرتقب، و"الحزب" لن يكون ممثلا لا مباشرة ولا غير مباشرة في اللقاء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العودة الى مفاوضات الناقورة تقترب وحزب الله حذر من الموقف الاسرائيلي
lebanon 24
24/10/2022 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لاثارو في يوم الامم المتحدة من الناقورة: سعداء باتفاق الترسيم
lebanon 24
24/10/2022 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: كلّ المستحيل يُصبح ممكناً إذا سلّم "حزب الله" بمبدأ الدولة والدستور والقانون وألا سلاح خارج الدولة
lebanon 24
24/10/2022 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض: لا مرشّح توافقيًّا بميزان القوى اليوم إلا إذا قدّم أوراق اعتماده لدى حزب الله و"التيار" والحلّ البديل هو بجمع المعارضة وتأمين 65 صوتاً لتغيير موازين القوى
lebanon 24
24/10/2022 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

الناقورة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2022-10-24
12:17 | 2022-10-24
11:54 | 2022-10-24
11:17 | 2022-10-24
11:07 | 2022-10-24
11:02 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website