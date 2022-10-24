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لبنان

بري عرض وسفيرة سويسرا الاوضاع والعلاقات الثنائية

Lebanon 24
24-10-2022 | 07:56
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشلت، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس مجلس الامة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون، مهنئاً بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة، وجاء في نص البرقية:
 
 
:يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة بإختيارهم لكم وبالتزكية رئيساً لمجلس الامة ، إنني اذ اسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللكويت اميراً وحكومة وشعباً دوام التقدم والإزدهار ، نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا في مختلف المستويات وفي المنتديات البرلمانية  كافة لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها ووحدتها وإستقرارها". 
 
 
كما أبرق الرئيس بري لنظيره السوري حمودة الصباغ، مهنئاً بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب لولاية جديدة. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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