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لبنان

علي حسن خليل يتقدّم بشكوى ضدّ القاضي سهيل عبود (صورة)

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:13
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تقدّم النائب علي حسن خليل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي، بحقّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، "لشلّه عمل المجلس ورفضه تطبيق القانون".
 
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القاضي سهيل عبود

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