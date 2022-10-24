علي حسن خليل يتقدّم بشكوى ضدّ القاضي سهيل عبود (صورة)

تقدّم النائب علي حسن خليل بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائي، بحقّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، "لشلّه عمل المجلس ورفضه تطبيق القانون".

Advertisement