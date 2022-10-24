وفد بلدي فرنسي بحث في سبل تعزيز التعاون مع بلدية بعلبك

زار بلدية بعلبك وفد من بلدية تافرني الفرنسية ضم رئيسة البلدية فلورنس بوتيلي ومساعدتها لشؤون التوأمة فانيما بريفوت، وأمين السر أدام ابكري.



والتقى الوفد رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ونائبه مصطفى الشل، بحضور الرئيسين السابقين للمجلس البلدي العميد حسين اللقيس وهاشم عثمان.

Advertisement



ورحب بلوق بالوفد مشيداً بـ"العلاقة الطيبة القائمة بين الشعبين اللبناني والفرنسي"، ودعا إلى "تعزيز دور المراكز الثقافية الفرنسية في لبنان".





بدوره، استعرض النائب الحاج حسن تاريخ العلاقات بين لبنان وفرنسا، كما تحدث عن تاريخ مدينة بعلبك "التي حضنت الوجود المسيحي على مر التاريخ، وحرصت على أهميته في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة، وبالمقابل تعرض المسيحيون في معظم الأقطار العربية للتهجير على يد العصابات الإرهابية ضمن مخطط أميركي صهيوني لتفريغ المنطقة العربية من هذا الوجود، والمجتمعات من هذا النسيج الذي نحرص عليه وعلى دوره".



ودار نقاش حول "سبل تعزيز التعاون الممكنة بين البلديات اللبنانية والفرنسية، وتبادل الخبرات بينها". ودار نقاش حول "سبل تعزيز التعاون الممكنة بين البلديات اللبنانية والفرنسية، وتبادل الخبرات بينها".



وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية.