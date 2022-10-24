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لبنان

خبر ينتشر عن وقف العمل بسعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة... ما حقيقته؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:47
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الماليّة البيان التالي:
 
تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن وقف العمل بسعر صرف الدولار الاميركي على اساس 1500 ليرة ابتداء من 1 تشرين الثاني من العام 2022.
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ان المكتب الاعلامي في وزارة المالية ينفي ما يتم تداوله بهذا الخصوص.
 

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