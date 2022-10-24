Advertisement

لبنان

"سالمونيلا" في الدجاج في أحد المطاعم بهذه المنطقة.. هكذا تم كشفها بعد حالات التسمم

Lebanon 24
24-10-2022 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1003649-638022245104485496.jpg
Doc-P-1003649-638022245104485496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدرت نتائج فحوص العيّنات التي تم أخذها من مطعم "ف. ش" في تعلبايا بعد ظهور عشرات الحالات من التسمم لتناولهم الدجاج من المطعم المذكور منذ قرابة العشرة أيام، واتت النتائج ايجابية لجهة وجود بكتيريا "السالمونيلا" في الدجاج النيئ والمشوي وبانواعه كافة، وفي سلطة الملفوف التي يقدمها المطعم مع الوجبات السريعة، كما أفادت "الوطنية للاعلام".
Advertisement

يُذكر أنّ المطعم مقفل منذ ظهور حالات التسمم، وسيتابع الموضوع مع النيابة العامة الاستئنافية في البقاع التي يعود لها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج الجديدة. 

وبحسب "الوكالة" فان العينات التي اخذت من محل بيع الدجاج في بلدة قب الياس خلوّها من السالمونيللا وهي صالحة للأكل. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2022-10-24
12:17 | 2022-10-24
11:54 | 2022-10-24
11:17 | 2022-10-24
11:07 | 2022-10-24
11:02 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website