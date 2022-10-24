"سالمونيلا" في الدجاج في أحد المطاعم بهذه المنطقة.. هكذا تم كشفها بعد حالات التسمم

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صدرت نتائج فحوص العيّنات التي تم أخذها من مطعم "ف. ش" في تعلبايا بعد ظهور عشرات الحالات من التسمم لتناولهم الدجاج من المطعم المذكور منذ قرابة العشرة أيام، واتت النتائج ايجابية لجهة وجود بكتيريا "السالمونيلا" في الدجاج النيئ والمشوي وبانواعه كافة، وفي سلطة الملفوف التي يقدمها المطعم مع الوجبات السريعة، كما أفادت "الوطنية للاعلام".يُذكر أنّ المطعم مقفل منذ ظهور حالات التسمم، وسيتابع الموضوع مع النيابة العامة الاستئنافية في البقاع التي يعود لها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج الجديدة.وبحسب "الوكالة" فان العينات التي اخذت من محل بيع الدجاج في بلدة قب الياس خلوّها من السالمونيللا وهي صالحة للأكل.