لاثارو في يوم الامم المتحدة من الناقورة: سعداء باتفاق الترسيم

أحيت قوات الأمم المتحدة الموقتة (اليونيفيل) اليوم العالمي للأمم المتحدة، باحتفال أقيم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في حضور رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال ارلدو لاثارو والعميد الركن روجيه حلو ممثلا قائد الجيش جوزاف عون، وفاعليات روحية وبلدية وضباط من اليونيفيل والجيش وموظفي "اليونيفيل".



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وخلال الاحتفال، القى الجنرال لاثارو كلمة أعرب فيها عن سعادته باتفاق ترسيم الحدود البحرية. وقال:"ان انجاز الاتفاق البحري، هو مثال عما يمكن إنجازه وطالما ان الدولتين تمكنتا من الوصول الى تفاهم في البحر، نأمل ان يتم التوصل قريبا الى اتفاق على البر".





واكد أن "اليونيفيل تابعت المفاوضات البحرية، بشكل وثيق ووفرت مكانا آمنا لها. وقد سررت عندما بلغني بالنتائج الإيجابية للمفاوضات البحرية لما فيه مصلحة لشعبي كلا البلدين الامر. واعتقد ان ذلك يقلل من إمكانية وقوع نزاع وهو بالطبع من أولويات البعثة".