الفرزلي استقبل السفير علوي: مصر السند للبنان

استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، وتم التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والاقليمة والاستحقاقات الدستورية.



Advertisement وقال الفرزلي عقب الزيارة: "تشرفت بزيارة سعادة سفير مصر في لبنان الدكتور علوي واعجبت بثقافته الواسعة وثراء فكره وعمق احاطته لقضايا المنطقة والعالم". وقال الفرزلي عقب الزيارة: "تشرفت بزيارة سعادة سفير مصر في لبنان الدكتور علوي واعجبت بثقافته الواسعة وثراء فكره وعمق احاطته لقضايا المنطقة والعالم".

وأضاف: "كنا وما زلنا نرى مصر السند للبنان والأخ النصير رعاية وضمانة لوحدته واستقلاله وأمنه. وسعادة السفير يترجم الاصالة المصرية المعهودة بأمانة المحب وروحية أخوية صادقة".

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، معالي الوزير غازي العريضي صباح اليوم لمناقشة آخر التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية.