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لبنان

الرئيس عون قلّد اللواء ابراهيم وسام الارز من رتبة ضابط اكبر تقديرا لعطاءاته المتعددة من اجل لبنان

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:03
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قلّد  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لعطاءاته من اجل لبنان في المجالات العسكرية والامنية والسياسية، والدور الذي قام به في ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
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كما نوه الرئيس عون بالجهد الذي يبذله اللواء ابراهيم في ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وفي تنظيم وتطوير المديرية العامة للامن العام لتكون في خدمة المواطنين والمقيمين في لبنان او الوافدين اليه.
 
ومنح عون مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار وسام الإستحقاق اللبناني المذهب تقديرًا لعطاءاته منذ تسلمه مهامه على رأس المديرية العامة للدفاع المدني وإدارته هذه المؤسسة التي استمرت بتنفيذ المهام الوطنية والإنسانية الكبرى الملقاة على كاهل عناصرها ومتطوعيها لجهة تأمين السلامة العامة والحفاظ على ثروة لبنان الحرجية رغم الظروف القاهرة التي لا زالت ترخي بثقلها على البلاد.
 
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كما منح عون رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، " تقديرا لعطاءاته المميزة في حقل الإدارة العامة". وقد قلده إياه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفق بيان "الريجي".
 

 

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