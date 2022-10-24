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لبنان

اللواء عثمان استقبل وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني"

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:17
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، وفدا من "كتلة الاعتدال الوطني"، ضم النواب: وليد البعريني، وعبد العزيز الصمد، وأحمد رستم، ومحمد سليمان، وسجيع عطية، وتم في خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة في البلاد.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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