اللواء عثمان استقبل وفداً من كتلة "الاعتدال الوطني"

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، وفدا من "كتلة الاعتدال الوطني"، ضم النواب: وليد البعريني، وعبد العزيز الصمد، وأحمد رستم، ومحمد سليمان، وسجيع عطية، وتم في خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة في البلاد.

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