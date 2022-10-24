مذكّرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والزراعة ومعهد البحوث الصناعية.. لاعتماد المختبرات في فحوصات الغذاء

وقّع وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال الاستاذ جورج بوشكيان و الدكتور عباس الحاج حسن و والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ مذكرة تفاهم بين الوزارتين والمعهد تقضي باعتماد مختبرات المعهد للقيام بفحوصات المنتجات الغذائيّة المستوردة، والمنتجة محلياً المعدّة للاستهلاك المحلي أو للتصدير وفقا للوائح الفحوصات وأسعارها والمهل القصوى لإنجازها والمعايير العلمية المعتمدة لكل عيّنة.

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وزير الصناعة

وقال بوشكيان: "اليوم مع بداية انتشار الكوليرا والجهود الجبّارة التي يبذلها الزميل الدكتور فراس الأبيض لمكافحة الوباء والحدّ من انتشاره، فإنّ تركيزنا على الإنتاج الغذائي وفق المعايير والمواصفات يأتي في الإطار الصحيح، ويصبّ في المحافظة على سمعة المنتَج اللبناني، وانتشارِه في لبنان وفي دول العالم. ممنوعٌ التلاعب في المعايير والمواصفات، فكم بالحريّ في الإنتاج الغذائي. إنها جريمة تطال مجتمعات بكاملها. نحن في الوزارة نتشدّد إلى أقصى الحدود في منح التراخيص لكي ينفّذ أصحابُها الشروط َالمطلوبة لينال الترخيص. كما تقوم فرقُ الوزارة بالكشوفِ الدوريّة وعند الحاجة، للمراقبة والتدقيق والمتابعة والتوجيه والإنذار وإعطاء المهل للتصحيح قبل الإقفال في حال بقاء الخلل قائماً. أحيّي العمل الصناعي الراقي الذي يرفع اسمَ لبنان ولا سيما الصناعات الغذائية. نريد صناعيّين ملتزمين لكي ينجحوا مثل الصناعيّين المتفوّقين في صناعاتهم التي أوصلوها إلى دول عديدة. الصناعة ركن من أركان الاقتصاد المنتج. بتحديثها ودعمها وحمايتها، تصبح قادرة على المساهمة في تحقيق النموّ المطلوب وتخفيض العجز في الميزان التجاري وتأمين فرص العمل والتنمية المستدامة والإنماء المتوازن."

وزير الزراعة

وتوجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال بالشكر اولا على الفكرة وثانيا على الاستضافة وثالثا الايمان بالشراكة. وقال : "نحن في وطن طالما دعا الجميع الى الشراكة واية شراكة أحب الى قلوبنا من الشراكة البحثية العلمية التي توصلنا الى مواطنة حقة ندعو لها جميعا فاهلا وسهلا بكم واسمح لي حضرة المدير في معهد البحوث الصناعية ركن من اركان هذا الوطن البحثي الصناعي الحقيقي الذي يؤسس ونتمنى ان يؤسس الى شراكة حقيقية بين وزارتي الصناعة والزراعة".

وتابع: "هذه المختبرات التي نحن اليوم بصدد الشراكة معها انما هي موجودة ومتأصلة في عمل وزارة الزراعة ونتمنى ان نوسع اكثر نحن من خلال التشبيك بين القطاعين العام والخاص وحزين جدا ان اقول ان القطاع الخاص اليوم سبقنا بأميال لاسباب عديدة لكن نحن أبناء اليوم ونريد ان نؤسس لعمل في القطاع العام عمل مستدام يؤسس الى شراكة حقيقية تبني الثقة الداخلية والثقة مع الخارج لأنني كوزير للزراعة أقول أن المعضلة الأساسية اليوم هي كيفية الثقة أو عودة الثقة بيننا وبين المحيط العربي وبين المحيط الأبعد. وبهذه الشراكة نتحدث عن تصدير مئات آلاف الأطنان نصدرها ويرتجع شحنات بسيطة لا تتعدى الثلاثة بالمئة مؤكداً أن الصناعات الزراعية لدينا يمكنها أن تنافس ضمن المواصفات العالمية خصوصاً وانه لدينا مراكز بحوث متقدمة ولدينا كادرات ممتازة جدا ولدينا باحثين ممتازين جدا ولا ينقصنا شيء وبالتالي كل مكونات الدولة ونجاح الدولة ونجاح المشروع موجود. اذن نحتاج فقط الارادة...والارادة اليوم على هذه الطاولة تؤسس لشراكة حقيقية ونتمنى ان ينعكس هذا الامر في السياسة وعلينا الالتزام بالمواقيت الدستورية".

الفرن

من جهته قال الدكتور الفرن: "الأزمات، يتجاوزها. التحديات، يتغلّب عليها. هو للنمو الاقتصادي والحداثة والتطوّر والتكنولوجيا، قيمة مضافة. لملء الفراغ السياسي، قد نكون الدواء أيضاً. مبدعونا ومختبراتنا قادرون على ابتداع الوصفة السحرية للمساهمة في بناء لبنان الغد. أهلاً وسهلاً بالجميع، وأتمنّى أن يساهم تنفيذ المذكرة في تحصين هيكل ومنظومة سلامة الغذاء بناء للمواصفات والمعايير الوطنية والدولية التي تضمن مأكولات".