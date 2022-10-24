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لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيليّ يكشف عن تاريخ توقيع إتّفاق ترسيم الحدود مع لبنان... هذا ما قاله

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:48
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أفادت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الإسرائيليّ يائير لابيد قوله، إنّ "توقيع إتّفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيتمّ يوم الخميس".
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