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لبنان

عن يوم انتهاء ولاية عون... ماذا قال جعجع؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 10:45
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رأى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع، أنّ "يوم انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال عون هو يوم للحزن وليس للفرح، نظراً للوضع الذي وصلنا إليه"، وقال: "عممنا على كافة المنتسبين لحزب القوات اللبنانية بعدم المشاركة بأي تحرك".
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وأكّد جعجع لـ"الجديد"، أنّه "لا يمكن لأحد اعتبار ملف انتخاب الرئيس الجديد مناورة"، وأضاف: "ما حصل في الجلسة اليوم مأساة حقيقية، لأنّه لا يزال لدينا أيام قليلة لانتخاب الرئيس الجديد".
 
 
وأشار إلى أنّ "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاؤهم يعطلون الانتخابات الرئاسية لانّهم لا يستطيعون إيجاد مرشّح يربحون من خلاله".
 
 
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