زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا ألغيت.. ماذا قالت دمشق لبيروت؟

أفادت معلومات "الجديد" بأن كتاباً وصل من الجانب السوري الى وزارة الخارجية اللبنانية يعتذر عن استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود لارتباطات مسبقة.



Advertisement

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة اليوم الاثنين إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة. وقال مصدر ديبلوماسي لـ"رويترز" اليوم الاثنين إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة اليوم الاثنين إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

وأفادت معلومات الـ"أل بي سي" بأن "لا حماسة من قبل الاجهزة الامنية في كلّ من لبنان وسوريا لفتح باب الحوار في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وقد ترجم ذلك عبر رسالة وصلت الى الخارجية اللبنانية مساء اليوم عبر السفارة السورية".