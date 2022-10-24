بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الإثنين، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 87 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص". وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".

يُشار إلى أن سعر "صيرفة" بقي على حاله عند سعر الـ30100 ليرة لبنانية للدّولار الواحد.