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لبنان

عن "مياه بيروت وجبل لبنان".. ماذا كشفت آخر الفحوص عن سلامتها؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 11:17
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أكدت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، أن "فحوصاً أجرتها في الأيام الفائتة وصدرت ليل أمس أظهرت أن المياه التي توزعها المؤسسة في نطاق صلاحيتها مقبولة ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة. كما أنها معقمة بمادة الكلور حيث تحرص المؤسسة على أن تكون نسبة التعقيم في بداية خطوط التغذية كافية لضمان استمرار تعقيم المياه حتى نهاية هذه الخطوط".
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وأوضحت المؤسسة أنه "ونتيجة التقارير المتداولة عن تلوث للمياه بالكوليرا في مناطق في بيروت، قامت المؤسسة بانتداب فرق لأخذ عينات من المياه من هذه المناطق بإدارة المختبر الرئيسي في الضبية، وقد أثبتت الفحوص الجرثومية أن مياه الشفه التي توزعها المؤسسة مطابقة للمواصفات المطلوبة، في حين أن التقارير المتداولة عن تلوث المياه تعود لفحوص أجريت لمياه الصرف الصحي"، داعية "المشتركين إلى ضرورة التنبه لعدم حصول أي اختلاط لمياه الشفة مع مياه الصرف الصحي".
 
وأكدت المؤسسة أنها "انتدبت فرقاً على كامل المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها"، مشيرة إلى أنها "ستواصل فحص مصادر المياه بشكل دوري ومستمر وإعلام الرأي العام بالنتائج حرصاً على السلامة".
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