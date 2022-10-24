هذا ما كشفه مصدر دبلوماسي عن إلغاء زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا

نفى مصدر دبلوماسي لـ"الميادين" صحة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء دمشق لموعد زيارة وفد لبناني لسوريا لنقاش ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه "لم يكن هناك اتفاق أصلاً على موعد حتى يتمّ الغاؤه".

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وكانت قناة "الجديد" كشفت، مساء اليوم، بأن كتاباً وصل من الجانب السوري الى وزارة الخارجية اللبنانية يعتذر عن استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود لارتباطات مسبقة.

بدوره، قال مصدر ديبلوماسي لـ"رويترز" اليوم الاثنين إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة اليوم الاثنين إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

بدورها، أفادت معلومات الـ"أل بي سي" بأن "لا حماسة من قبل الاجهزة الامنية في كلّ من لبنان وسوريا لفتح باب الحوار في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وقد ترجم ذلك عبر رسالة وصلت الى الخارجية اللبنانية مساء اليوم عبر السفارة السورية".