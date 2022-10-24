الموتُ يخطف حياة سجينٍ في طرابلس.. هكذا توفي!

توفي السّجين حسين فتوح (مواليد 1982) داخل مستشفى طرابلس الحكوميّ، وذلك بسبب كسلٍ في الكلى.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ فتوح هو من نزلاء سجن القبة، كما أنه من سكان منطقة التبانة في طرابلس.