كلام إيجابي.. هكذا علّقت "اليونيفيل" على ملف "ترسيم الحدود البحرية"

قال المتحدث الرّسمي لـ"اليونيفيل" أندريا تيننتي، إنّ المنظمة الدولية سعيدة بنتيجة المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي تصريح له على هامش الاحتفال الذي أقيم اليوم في الناقورة، لمناسبة اليوم العالمي للامم المتحدة، قال تيننتي: " مستعدون للدعم اللوجستي لحدث توقيع اتفاقية الترسيم المُرتقب، واليونيفيل قدمت الدعم اللوجستي".

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